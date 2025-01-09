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"Объектам больше 50 лет": аким рассказал о проблеме Караганды

Опубликовано:

Совещание
Совещание. Фото: gov.kz

В Караганде начнут реконструкцию канализационных и водопроводных сетей, а также модернизацию системы теплоснабжения. Работы обсудили на совещании под руководством главы региона, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Караганде канализационные сети изношены. Коммуникации, которым больше 50 лет, нуждаются в обновлении. Уже имеются проекты для реконструкции четырех коллекторов и строительства новой КНС. В этом году должны начать их реализацию.

Актуальную проблему обсудили на совещании по развитию областного центра под председательством главы региона Ермаганбета Булекпаева.

"Водоотведение у нас проблема. Объектам больше 50 лет. Пришло время серьезно заняться этим вопросом. Также у нас стоит задача в этом году стопроцентно обеспечить горожан центральным водоснабжением", - подчеркнул аким области.

Аким Караганды Мейрам Кожухов сообщил, что за счет бюджетных средств планируется реконструкция канализационных коллекторов № 19 и на улице Совхозной. Еще два проекта профинансирует ТОО "Қарағанды Су" - по реконструкции главного коллектора и напорного коллектора от КНС-13. Кроме того, на бюджетные средства планируется строительство КНС в мкр-не "Панель-Центр".

Аким города также рассказал о проектах по водоснабжению. Продолжится реконструкция водовода № 22. Запланировано строительство водопроводных сетей в Новой и Старой Тихоновке, а также 16 локальных водопроводных сетей города.

Не теряет актуальности и вопрос стабильного теплоснабжения. Областной центр активно застраивается, новые объекты необходимо обеспечить тепловой энергией. В прошлом году завершилось строительство третьего тепловывода, а также реализовано пять масштабных проектов по теплоснабжению.

На совещании сообщили, что эта работа продолжится. В планах реконструкция тепломагистралей "Соединительная" и 1-й очереди от ТЭЦ-3 до ЦТРП-1. На текущий ремонт тепловых сетей увеличено финансирование.

Ранее на встрече в Сарани аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев подвел итоги года, обсудив с жителями ЖКХ, транспорт и инвестиционные проекты.

Помимо этого, в области началось строительство первой ветроэлектростанции мощностью 150 МВт. Реализация проекта позволит обеспечить регион чистой энергией и создать рабочие места.

Также в Караганде продолжается модернизация систем водоснабжения и водоотведения и ведется активная работа по газификации жилых домов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209895-obektam-bolshe-50-let-akim-rasskazal-o-probleme-karagandy/

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