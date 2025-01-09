Аким рассказал, как изменится Караганда в 2025 году

В Караганде 2025 год объявили годом Юго-Востока, Майкудука и безопасности дорожного движения. Планируются масштабные проекты по благоустройству и модернизации города, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Караганде 2025 год объявлен годом Юго-Востока, Майкудука и безопасности дорожного движения.

Что планируется предпринять, рассказал аким города Мейрам Кожухов на совещании по развитию областного центра под председательством главы региона Ермаганбета Булекпаева.

"Разработана схема благоустройства Юго-Востока и Майкудука. В этом плане будут отражены пешеходные линии, пустые пространства, где необходимо навести порядок - установить лавочки, урны, малые архитектурные формы, проложить тротуары", - сообщил Мейрам Кожухов.

Кроме того, продолжат благоустройство дворов и скверов, а также озеленение.

В плане благоустройства акцент сделан на программе "Бюджет народного участия", которая показала свою эффективность.

В этом году ее финансирование увеличено в три раза, в целом по городу предусмотрена реализация 65 проектов, предложенных и выбранных самими жителями.

На Юго-Востоке продолжится благоустройство сквера "Сары-Арка". Запланирован текущий ремонт сквера по проспекту Шахтеров.

В районе Алихана Бокейхана будут приводить в порядок скверы Кузембаева и на улице Сталелитейной.

Центр города также не останется без внимания. Необходимо завершить обустройство пешеходной зоны на проспекте Бухар Жырау, реконструкцию площади перед театром им. К. Станиславского.

Мейрам Кожухов также рассказал о планах по реконструкции Каскадной площади с заменой фонтана на новый светомузыкальный.

"Наша задача - добавить областному центру больше зон для отдыха и прогулок. Благоустраивайте также свободные участки вдоль дорог, во дворах, на центральных улицах. Ожидания жителей велики, и мы обязаны оправдать их.

Мы вместе должны сделать город более комфортным, современным и удобным для жизни", - подчеркнул аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Сегодня в Караганде утвердили бюджет города на 2025 год в размере 152,6 млрд тенге. Средства направят на газификацию, строительство дорог, жилья и реконструкцию коммунальных сетей.

Также сообщалось, что в Караганде начнут реконструкцию канализационных и водопроводных сетей, модернизацию системы теплоснабжения. В планах реконструкция тепломагистралей "Соединительная" и 1-й очереди от ТЭЦ-3 до ЦТРП-1.

А в декабре прошлого года власти Караганды подготовили предварительный перечень автодорог, подлежащих ремонту в 2025-2026 годах. В список включены улицы с высокой транспортной нагрузкой и межквартальные дороги.