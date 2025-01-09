Караганду планируют избавить от пробок

В Караганде светофоры переведут на "умную" систему, чтобы бороться с пробками. Дополнительно рассматривается введение одностороннего движения на некоторых улицах, передает ekaraganda.kz.

В Карагандинской области зарегистрировано более 200 тысяч машин. Из-за активного прироста транспортных средств город начинает сталкиваться с пробками.

Но над этой проблемой, заверяют в акимате города, уже работают. Совсем скоро в Караганде все светофоры станут "умными".

"Нужны как параллельные дороги, так и одностороннее движение", - добавили в ведомстве.

Во время расширенного совещания, которое прошло сегодня в Караганде, были обсуждены многие важные городские проблемы. Одна из них - плотный трафик.

С тем, что в городе пробки, согласился и глава региона. А до марта чиновники пообещали полный перевод всех светофорных объектов на систему "Умный светофор". Тогда в часы пик получится легко регулировать потоки и минимизировать простои населения в пробках.

Кроме того, было упомянуто и другое решение, которое пока только в планах. Аким города отметил, что необходимо делать некоторые направления городских дорог односторонними.

Напомним, 4 декабря в Казахстане также вступил в силу закон о контроле "средней скорости" на дорогах, который направлен на снижение аварийности на трассах.

А в Карагандинской области мобильные комплексы "Оракул" фиксируют нарушения ПДД, вызывая вопросы у местного населения о законности их использования.

К слову, новые светофоры в Караганде, установленные для улучшения дорожной инфраструктуры, пока не функционируют. Подключение задерживается из-за расторжения контракта с подрядчиком.

Помимо этого, власти Караганды подготовили предварительный перечень автодорог, подлежащих ремонту в 2025-2026 годах. В список включены улицы с высокой транспортной нагрузкой и межквартальные дороги.