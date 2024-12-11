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Когда на трассах Карагандинской области начнут рассчитывать среднюю скорость

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Спидометр в автомобиле
Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

С 4 декабря в Казахстане вступил в силу закон о контроле "средней скорости" на дорогах, который направлен на снижение аварийности на трассах, передает ekaraganda.kz.

В ДП Карагандинской области сообщили, что автоматические комплексы будут располагаться в основном на трассах и будут оснащены системами фиксации скорости автомобилей.

По словам заместителя начальника управления административной полиции, подполковника Елжаса Жартыбаева, первые комплексы планируют установить на трассе Караганда - Астана и Караганда - Балхаш в 2025 году.

Таким образом, средняя скорость движения автомобилей будет определена путем деления протяженности участка дороги, пройденного машиной, на промежуток времени, в течение которого это расстояние будет преодолено.

Нововведение связано с большим количеством ДТП на республиканских трассах.

В ведомстве добавили, что штраф будет начисляться в размере от 5 до 40 МРП (от 18 тысяч до 147 тысяч тенге) в зависимости от допущенного превышения.

Напомним, 4 декабря в Казахстане вступил в силу закон, по которому вводят ответственность за превышение средней скорости на прямолинейных участках дорог.

Ранее также сообщалось, что в Карагандинской области мобильные комплексы "Оракул" начали фиксировать нарушения ПДД, что вызвало вопросы у местного населения о законности их использования.

Помимо этого, 2 декабря в Караганде начали функционировать новые аппаратно-программные комплексы для контроля скорости. Комплексы установлены в районе ЖБИ и на других участках города.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2199149-kogda-na-trassah-karagandinskoy-oblasti-nachnut-rasschityvat-srednyuyu-skorost/

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