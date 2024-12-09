Новые светофоры не работают в Караганде из-за подрядчиков
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Новые светофоры в Караганде, установленные для улучшения дорожной инфраструктуры, пока не функционируют. Подключение задерживается из-за расторжения контракта с подрядчиком, передает ekaraganda.kz.
Ежегодно в Караганде вводят в эксплуатацию новые светофорные объекты для улучшения дорожной инфраструктуры. Однако в 2024 году на некоторых участках дороги светофоры были только установлены, а их подключение отложено.
Автомобилисты сообщают о нефункционирующих светофорах на пересечении: Волгодонская - Сеченова; Муканова - ЖК "Отау"; Назарбаева - КарТУ; Республики - "Пиано"; Магнитогорская - Открытая; Дружбы - Махметовой.
В отделе ЖКХ отметили, что вышеуказанные светофоры не приняты на баланс города. Причиной этого стало расторжение договора с подрядной организацией из-за ненадлежащего выполнения обязательств компанией. В настоящий момент идут судебные разбирательства.
Точные сроки завершения работ и подключения светофоров пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что жители Караганды обратились с жалобой на оставленные оголенные провода на новой детской площадке. Горожане просят устранить опасность.
Также стало известно, что в Караганде внедряют интеллектуальную систему светофоров, которая должна улучшить транспортную ситуацию в городе и снизить количество пробок.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198145-novye-svetofory-ne-rabotayut-v-karagande-iz-za-podryadchikov/