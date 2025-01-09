В Алматы начали плавить собранный с улиц снег

В Алматы открыли снегоплавильный пункт, где применяют технологию плавления и утилизации снега, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По информации акимата Алмаы, данную технологию применяют впервые в Казахстане. Новый пункт построен на базе ГКП "Алматы тазалык". Сообщается, что необходимость его создания связана с растущей нагрузкой на инфраструктуру города и увеличением снегопадов в последние годы.

"Процесс работы снегоплавильного пункта основывается на использовании тепла сточных вод, которые поступают через существующую канализационную сеть. Теплая вода под давлением проходит через систему насосных установок и трубопроводов, растворяя снег. После этого образовавшаяся талая вода поступает в фильтр, очищается от песка и мусора, а далее в городскую канализационную сеть. Мощность установки - до 1200 кубометров снега в сутки", - сообщили в акимате.

Снегоплавильный пункт. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

На территорию пункта вывозят снег с территорий Ауэзовского, Алмалинского и Бостандыкского районов. Отмечается, что в этих районах наиболее остро стоит вопрос снегоотвала, а трафик не позволяет эффективно вывозить снег с центральных улиц.

По данным акимата, решение позволит существенно уменьшить время и ресурсы, затрачиваемые на вывоз снега за пределы города, а также сократить отрицательное воздействие на экологию.

"В последние годы осадки зимой стали более интенсивными, и мы вынуждены искать новые решения для эффективной утилизации снега. Снегоплавильный пункт - это современная альтернатива традиционному методу, когда снег вывозится на полигоны", - сказал заместитель директора ГКП "Алматы тазалық" Ертай Касенов.

Напомним, накануне в акимате Алматы выпало большое количество осадков. Жителей о них уведомили заранее, коммунальные службы были приведены в готовность.

Из-за обильного снегопада в международном аэропорту Алматы заявили, что была задержана часть рейсов на вылет из-за сложных погодных условий. Накануне в Алматы для ликвидации последствий снегопада было задействовано 1 115 рабочих и 475 единиц техники.

Кроме того, пресс-служба Департамента полиции Алматы выпустила специальное обращение в связи с ухудшением погодных условий в городе и осложнением дорожной ситуации.

По данным синоптиков, сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков.