Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В Алматы начали плавить собранный с улиц снег

Опубликовано:

Снегоплавильный пункт
Снегоплавильный пункт. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В Алматы открыли снегоплавильный пункт, где применяют технологию плавления и утилизации снега, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По информации акимата Алмаы, данную технологию применяют впервые в Казахстане. Новый пункт построен на базе ГКП "Алматы тазалык". Сообщается, что необходимость его создания связана с растущей нагрузкой на инфраструктуру города и увеличением снегопадов в последние годы.

"Процесс работы снегоплавильного пункта основывается на использовании тепла сточных вод, которые поступают через существующую канализационную сеть. Теплая вода под давлением проходит через систему насосных установок и трубопроводов, растворяя снег. После этого образовавшаяся талая вода поступает в фильтр, очищается от песка и мусора, а далее в городскую канализационную сеть. Мощность установки - до 1200 кубометров снега в сутки", - сообщили в акимате.

Снегоплавильный пункт
Снегоплавильный пункт. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

На территорию пункта вывозят снег с территорий Ауэзовского, Алмалинского и Бостандыкского районов. Отмечается, что в этих районах наиболее остро стоит вопрос снегоотвала, а трафик не позволяет эффективно вывозить снег с центральных улиц.

По данным акимата, решение позволит существенно уменьшить время и ресурсы, затрачиваемые на вывоз снега за пределы города, а также сократить отрицательное воздействие на экологию.

"В последние годы осадки зимой стали более интенсивными, и мы вынуждены искать новые решения для эффективной утилизации снега. Снегоплавильный пункт - это современная альтернатива традиционному методу, когда снег вывозится на полигоны", - сказал заместитель директора ГКП "Алматы тазалық" Ертай Касенов.

Напомним, накануне в акимате Алматы выпало большое количество осадков. Жителей о них уведомили заранее, коммунальные службы были приведены в готовность.

Из-за обильного снегопада в международном аэропорту Алматы заявили, что была задержана часть рейсов на вылет из-за сложных погодных условий. Накануне в Алматы для ликвидации последствий снегопада было задействовано 1 115 рабочих и 475 единиц техники.

Кроме того, пресс-служба Департамента полиции Алматы выпустила специальное обращение в связи с ухудшением погодных условий в городе и осложнением дорожной ситуации.

По данным синоптиков, сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209692-v-almaty-nachali-plavit-sobrannyy-s-ulic-sneg/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie