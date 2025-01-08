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Как коммунальщики Алматы борются с последствиями снегопада

Опубликовано:

Уборка снега в Алматы
Уборка снега в Алматы. Фото: t.me/almaty_akimat

В Алматы для ликвидации последствий снегопада задействовано 1 115 рабочих и 475 единиц техники, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Алматы, для ликвидации последствий снегопада задействовано 1 115 рабочих и 475 единиц техники. Для посыпки дорог используются 194 пескоразбрасывателя.

Отмечается, что в 04:30 в мегаполисе были организованы 25 колонн по сгребанию снега с поддержкой патрульных машин.

Уборка снега в Алматы
Уборка снега. Фото: t.me/almaty_akimat

Также начат вывоз снежного вала вдоль дорог и частичное перекрытие парковочных "карманов" для исключения заторов.

75 единиц малогабаритной техники занимаются уборкой тротуаров и общественных мест.

Уборка снега в Алматы
Уборка снега. Фото: t.me/almaty_akimat

Уборка снега в Алматы
Уборка снега. Фото: t.me/almaty_akimat

Водителей просят соблюдать скоростной режим и избегать парковки в зонах работы снегоуборочной техники. Пешеходам рекомендуется быть осторожными на дорогах.

Сообщается, что с 12 ночи 8 января в Алматы выпало 14 см снега, на Каменском плато — 22 см, на Шымбулаке — 20 см.

Напомним, накануне в акимате Алматы предупреждали, что ночью и утром в мегаполисе ожидается обильный снегопад. Отмечалось, что общая высота снежного покрова может достичь 9 мм. В связи с этим коммунальные службы города были приведены в готовность.

Сегодня, 8 января, во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – ожидаются осадки.

В международном аэропорту Алматы заявили, что в среду, 8 января, задержана часть рейсов на вылет из-за сложных погодных условий.

Утром и в акимате Астаны рассказали о борьбе с последствиями обильного снегопада и обратились к жителям и гостям столицы с просьбой быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности и не выезжать в дальние поездки при наличии штормового предупреждения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209269-kak-kommunalshchiki-almaty-boryutsya-s-posledstviyami-snegopada/

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