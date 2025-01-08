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Часть рейсов задержали в аэропорту Алматы

Опубликовано:

Самолет взлетает с аэродрома
Аэропорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В международном аэропорту Алматы заявили, что в среду, 8 января, задержана часть рейсов на вылет из-за сложных погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в мегаполисе идет сильный снег, над городом стоит туман.

"В связи со сложными метеоусловиями часть рейсов на вылет была перенесена на более позднее время", – проинформировали в аэропорту.

На сайте аэропорта указано, что задержаны рейсы в Шымкент, Актау, Астану, Атырау, а также международные рейсы в Россию и на Шри-Ланку.

Согласно данным портала Gismeteo, в Алматы сейчас пасмурно, идет мокрый снег, при этом с 5 часов утра в городе был сильный снегопад. Днем в южной столице ожидается около 0 градусов, ночью похолодает до -7 градусов.

Добавим, что накануне в акимате Алматы предупреждали, что ночью и утром в мегаполисе ожидается обильный снегопад. Отмечалось, что общая высота снежного покрова может достичь 9 мм. В связи с этим коммунальные службы города были приведены в готовность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209157-chast-reysov-zaderzhali-v-aeroportu-almaty/

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