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Коммунальщики Алматы готовятся к обильному снегопаду

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Коммунальщик на спецтехнике убирает снег
Уборка снега. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы ожидается обильный снегопад, общая высота снежного покрова может достичь 9 мм – в связи с этим коммунальные службы приведены в готовность, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

По информации "Казгидромета", ночью и утром 8 января в городе возможен снег общей высотой до 9 мм, а также образование гололеда. Температура воздуха ночью опустится до -5…-7°С, днем ожидается -2…0°С.

"В связи с прогнозом снегопада, который ожидается с 8 января, коммунальные службы Алматы переведены в усиленный режим работы […].

На 7 января в готовность приведено 438 единиц спецтехники и 968 дорожных рабочих. С начала зимнего сезона 2024-2025 годов уже вывезено 220 тыс. м³ снега", – сообщили в управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы.

Коммунальщик на спецтехнике убирает снег
Уборка снега. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Для обеспечения своевременной и эффективной уборки дорог представители ведомства призывают горожан:

  • не парковать автомобили на обочинах дорог, особенно в ночное время;
  • обращать внимание на установленные предупреждающие конусы на парковках и вдоль дорог.

"Особое внимание уделяется горным и предгорным районам города, где активно проводится сгребание снега", – подчеркнули в профильном управлении.

Водителей, в связи с возможным гололедом, просят соблюдать скоростной режим, дистанцию между автомобилями и избегать парковки в зонах работы снегоуборочной техники.

Пешеходам же рекомендуется проявлять повышенную осторожность при переходе дорог, особенно в условиях ограниченной видимости и скользкого покрытия.

Ранее синоптики "Казгидромета" публиковали прогноз погоды на ближайшие три дня, а также рассказывали, какой может быть погода в январе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209061-kommunalshchiki-almaty-gotovyatsya-k-obilnomu-snegopadu/

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