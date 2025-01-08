Слухи о "смерти врачей от метапневмовируса" в области Жетiсу опровергли в Упрздраве

В Управлении здравоохранения области Жетiсу опровергли распространяющуюся в Сети информацию про смерти 2 человек от метапневмовируса, передает NUR.KZ.

На странице Управления здравоохранения области Жетiсу в Instagram появился официальный комментарий представителя ведомства о распространяющихся в Сети слухах.

"Информация, которая появилась сегодня в соцсетях, о том, что два доктора умерли именно от метапневмовируса, не подтверждена. Потому что на сегодняшний день в области Жетiсу факта (появления - прим. ред.) метапневмовируса не зарегистрировано.

А доктор, который с нами когда-то работал, пять лет как переехал в Россию. У него была зарегистрирована онкология, и умер он от онкологии", — сказала заместитель руководителя Управления здравоохранения области Жетiсу Жанета Нурманбетова.

Напомним, ранее стало известно, что метапневмовирус человека выявляют у заболевших по всему Китаю: у пациентов больниц по всей стране обнаружили грипп, риновирус и метапневмовирус человека.

В Минздраве Казахстана высказались о вспышке метапневмовируса в Китае и дали пояснения касательно данной болезни. Также стало известно о выявленных в Казахстане случаях метапневмовируса.

А в Telegram-канале "СК-Фармации" опубликовали заявление о наличии лекарственных препаратов на фоне сообщений о выявленных случаях метапневмовируса.

Также фактчекеры рассказали, насколько опасен метапневмовирус. Они опровергли слухи о том, что он может быть хуже коронавируса.

6 января в Минздраве уточнили, в каких регионах Казахстана был выявлен метапневмовирус - всего с начала эпидсезона зафиксировано 30 случаев заболевания.

Также о вирусе высказался Касым-Жомарт Токаев. "Сейчас все говорят о новой инфекции. Не нужно создавать ажиотаж. Нужно и дальше развивать сотрудничество с Китаем", – считает глава государства.