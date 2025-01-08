Air Astana и FlyArystan объявили о задержках рейсов из-за непогоды в Алматы

Авиакомпании Air Astana и Fly Arystan сообщили о задержках нескольких рейсов из-за непогоды в Алматы, передает NUR.KZ. На данный момент задержаны 17 рейсов авиакомпаний.

Авиакомпания Air Astana предупредила пассажиров о задержках рейсов из-за непогоды в Алматы.

"В связи с плохими погодными условиями в аэропорту Алматы 8 января были задержаны 11 рейсов авиакомпании Air Astana. Авиакомпания старалась заранее оповестить пассажиров о задержке рейсов и предоставляла горячее питание, снеки и напитки.

В данный момент расписание постепенно восстанавливается, однако данная задержка из Алматы отразится на вылете последующих рейсов из других аэропортов", - сказано в Telegram-канале авиакомпании.

Также обращение к пассажирам выпустила авиакомпания Fly Arystan.

"В связи с сильным снегопадом в Алматы авиакомпания FlyArystan сообщает о ряде задержек рейсов, вызванных неблагоприятными метеорологическими условиями и невозможностью проведения противообледенительной обработки.

Ситуация также приводит к увеличению времени ожидания прибытия воздушных судов в других городах, что вызывает изменения в расписании вылетов. Напоминаем, что все рейсы авиакомпании являются разворотными, а временной интервал между рейсами составляет 30 минут. На текущий момент задержаны шесть рейсов", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Напомним, накануне в акимате Алматы предупредили, что сегодня в городе ожидается обильный снегопад, поэтому коммунальные службы были приведены в готовность.

Сегодня в международном аэропорту Алматы заявили, что была задержана часть рейсов на вылет из-за сложных погодных условий.

По последним данным, в Алматы для ликвидации последствий снегопада задействовано 1 115 рабочих и 475 единиц техники.

Кроме того, пресс-служба Департамента полиции Алматы выпустила специальное обращение в связи с ухудшением погодных условий в городе и осложнением дорожной ситуации.