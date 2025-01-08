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"Налицо нарушение закона": полиция Алматы обратилась к водителям

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Регулировщик в Алматы
Регулировщик на дороге. Фото: пресс-служба ДП Алматы

Автовладельцев Алматы призвали парковать машины исключительно в установленных местах, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

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Пресс-служба Департамента полиции Алматы выпустила специальное обращение в связи с ухудшением погодных условий в городе и осложнением дорожной ситуации.

"Уборка снега и очищение проезжей части в некоторых местах значительно затруднена по причине неправильной парковки транспортных средств. В местах большой дислокации офисов и учреждений граждане нередко игнорируют ПДД и хаотично паркуют свои авто.

Во-первых, налицо нарушение закона. Во-вторых, это создает определенные неудобства для снегоуборочной техники. В связи с этим, обращаемся к автовладельцам и призываем с большой ответственностью отнестись к вопросу парковки автомашин", — сказал начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Серик Шумаев.

По данным спикера, увеличена плотность нарядов патрульной полиции: улицы мегаполиса патрулируют около 150 экипажей, осуществляющих контроль за дорожным движением.

"Есть определенные трудности в управлении транспортным средством в зимний период. Поэтому мы призываем водителей, быть предельно внимательными, не превышать скоростной режим, не нажимать резко на педаль тормоза, и главное, заранее предупреждать других участников дорожного движения о совершаемом маневре.

Предупреждаем об опасностях на дорогах и просим водителей, пешеходов, неукоснительно соблюдать ПДД, не подвергать риску свою жизнь, а также жизнь других участников дорожного движения", - подытожил Шумаев.

Напомним, накануне в акимате Алматы предупредили, что сегодня в Алматы ожидается обильный снегопад, поэтому коммунальные службы были приведены в готовность.

Сегодня в международном аэропорту Алматы заявили, что была задержана часть рейсов на вылет из-за сложных погодных условий.

По последним данным, в Алматы для ликвидации последствий снегопада задействовано 1 115 рабочих и 475 единиц техники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2209280-nalico-narushenie-zakona-policiya-almaty-obratilas-k-voditelyam/

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