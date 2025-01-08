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Снегопад накрыл Астану: в акимате сделали заявление (видео)

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Уборка снега в Астане
Уборка снега в Астане. Кадр из видео: t.me/astana_newss

В акимате Астаны рассказали о борьбе с последствиями обильного снегопада и обратились к жителям и гостям столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

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Как сообщается в Telegram-канале столичного акимата, за последние несколько дней в городе выпало обильное количество осадков. Несмотря на снегопад и похолодание, коммунальные службы продолжают круглосуточную бесперебойную работу.

Так, в ночную смену с 7 на 8 января на уборку улиц города от снега вышли свыше 360 дорожных рабочих и более 1200 единиц спецтехники.

За день из города вывезли почти 37 тысяч кубометра снега 2763 рейсами.

Всего же с начала зимнего сезона из столицы вывезли 2 499 081 кубометр снега 192 051 рейсом.

В ведомстве пояснили, что прежде всего, согласно правилам, очищаются места с очень интенсивным движением, чтобы избежать заторов на дорогах. Также очищаются участки средней интенсивности – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к социальным объектам и др.

В приоритете также уборка центральных улиц, мест следования маршрутов пассажирского транспорта, остановок и тротуаров.

В городе есть несколько оборудованных снежных полигонов. Они оснащены системой считывания номерных знаков техники, камерами видеонаблюдения и освещением.

"Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, не выезжать в дальние поездки при наличии штормового предупреждения.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112", – обратились к астанчанам в акимате.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209121-snegopad-nakryl-astanu-v-akimate-sdelali-zayavlenie-video/

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