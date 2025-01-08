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Снегопад и мороз до 23 градусов обещают в мегаполисах Казахстана в среду

Опубликовано:

Люди на улице в снег
Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В среду, 8 января, во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – ожидаются осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают снег. Температура днем поднимется до 0 градусов, а ночью опустится до -7 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют снег. Днем термометры покажут до -4 градусов, ночью температура снизится до -23 градусов. Скорость ветра – 8,1 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается легкий снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 0 градусов, ночью опустятся до -5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,5 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209116-snegopad-i-moroz-do-23-gradusov-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-sredu/

Автор: Кристина Кривцанова

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Снегопад и мороз до 23 градусов обещают в мегаполисах Казахстана в среду

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