Снегопад и мороз до 23 градусов обещают в мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 8 января, во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – ожидаются осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают снег. Температура днем поднимется до 0 градусов, а ночью опустится до -7 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют снег. Днем термометры покажут до -4 градусов, ночью температура снизится до -23 градусов. Скорость ветра – 8,1 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается легкий снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 0 градусов, ночью опустятся до -5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,5 м/с.