Туман и гололед: штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в большинстве регионов Казахстана на 7 января 2025 года - ожидаются низовая метель, туман и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане завтра, 7 января, временами ожидаются низовая метель, гололед.

7 января ночью в предгорных, горных районах Алматинской области синоптики обещают туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный днем в центре, на востоке области порывы 18 м/с.

Завтра на востоке, юге области Абай ожидается туман. Днем в центре области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный днем в центре области порывы 15-20 м/с.

Туман завтра накроет и Восточно-Казахстанскую область.

7 января днем в Северо-Казахстанской области будет снег. Днем на юге области ожидается низовая метель. На юге, севере, востоке области ожидается туман.

Сильный снег синоптики завтра также прогнозируют и в Костанайской области. На востоке, юге области метель. На западе, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

7 января ночью и утром на востоке Павлодарской области ожидается туман.

Завтра ночью на юге Актюбинской области обещают сильный снег. На юге, в центе, востоке области низовая метель. На западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный на юге, в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с.

Аналогичную погоду завтра обещают и жителям Актюбинской области.

А в Кызылординской области завтра ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью на востоке, в центре области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на севере области, днем на большей части 15-20 м/с, в центре области порывы 25 м/с. 08 января ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 10-15 мороза.

7 января в Туркестанской области утром и днем обещают осадки, вечером в горных районах области сильные осадки (дождь, снег), гололед. На севере, западе, в горных районах области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23 м/с, на горных перевалах области временами 28 м/с.

Завтра днем на западе, в центре Карагандинской области ожидается сильный снег. Ночью на западе, востоке области гололед, днем метель, гололед. На западе, юге, востоке области временами туман. Ветер юго-восточный днем на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

В области Ұлытау прогнозируются осадки (дождь, снег), на западе, севере, в центре области сильный снег. Ночью метель, днем низовая метель. Гололед. На западе, севере, юге области временами туман. Ветер юго-восточный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20, временами 23 м/с.

По прогнозам синоптиков, 7 января ночью в горных районах области Жетісу ожидается туман.