Сильный снег и морозы до 25 градусов пообещали синоптики в Казахстане

В ближайшие несколько дней в Казахстане ожидаются сильный снег, метели и морозы до 25 градусов, после чего температура снова повысится, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, с 7 по 9 января в Казахстане будут происходить резкие изменения в погоде. Ожидается, что с 7 января погоду большей части республики будет формировать циклон с большими запасами влаги. На северо-западе, севере, востоке и в центре страны прогнозируются метель и временами сильный снег.

Кроме того, на юго-западе, в южных и юго-восточных регионах республики ожидаются дождь, снег, а в горных районах Туркестанской области сильные осадки.

"Ночью 8 января ожидается вторжение холодных воздушных масс, которые резкое понизят температуру воздуха: ночью в северной половине республики до -15...-25 мороза, в южной до -5...-15, в горных районах Алматинской области и области Жетісу до -20...-25 мороза.

Однако уже днем 9 января температура воздуха снова повысится: в северной половине республики до 0...-5 мороза, в южной до 0...+5 тепла", - сказано в сообщении.

По Казахстану прогнозируется усиление ветра, туман и гололед.

Напомним, сегодня в ДЧС Алматы призвали горожан и гостей города на время отказаться от походов в горную местность, так как надвигался сильный туман.

Ранее в "Казгидромете" опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на зиму, до февраля 2025 года.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды до марта 2025 года. Тогда синоптики предупредили, что не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурным фоном.