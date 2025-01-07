В двух мегаполисах Казахстана выпадет снег

В Алматы 7 января будет облачно, но без осадков, а в Астане и Шымкенте ожидается снегопад, передает NUR.KZ со ссылкой на данные портала OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем составит +2 градуса, а ночью – опустится до -6. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют снег. Температура днем составит -5 градусов, а ночью – снизится до -9 градусов. Скорость ветра – 3,8 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается дождь и снег. В дневное время температура составит 10 градусов, а ночью – опустится до 0. Скорость ветра будет на уровне 10,5 м/с.