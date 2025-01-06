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В каких регионах Казахстана выявили метапневмовирус

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Анализы исследуют в лаборатории
Иллюстративное фото: Mehmet Ali Ozcan/Anadolu Agency/Getty Images

В Минздраве рассказали о том, в каких регионах Казахстана был выявлен метапневмовирус - всего с начала эпидсезона зафиксировано 30 случаев заболевания, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минздраве пояснили, то с начала эпидемического сезона на негриппозные вирусы по республике исследовано 8 360 образцов, из них положительно 1866 (22%), в том числе метапневмовирус – 30, что составляет 1,6% от числа положительных.

В разрезе регионов:

  • Жамбылская область – 13;
  • Астана – 8;
  • Павлодарсакя область, СКО – по 2;
  • Области Абай, Жетiсу, Ұлытау, а аткже ЗКО и Карагандская – по 1.

Ранее стало известно, что метапневмовирус человека выявляют у заболевших по всему Китаю: у пациентов больниц по всей стране обнаружили грипп, риновирус и метапневмовирус человека.

Накануне в Минздраве Казахстана высказались о вспышке метапневмовируса в Китае и дали пояснения касательно данной болезни. Также стало известно о выявленных в Казахстане случаях метапневмовируса.

А в Telegram-канале "СК-Фармации" опубликовали заявление о наличии лекарственных препаратов на фоне сообщений о выявленных случаях метапневмовируса.

Также фактчекеры рассказали, насколько опасен метапневмовирус. Они опровергли слухи о том, что он может быть хуже коронавируса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2208887-v-kakih-regionah-kazahstana-vyyavili-metapnevmovirus/

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