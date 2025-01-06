Спасатели предупредили алматинцев

В ДЧС Алматы призвали горожан и гостей города на время отказаться от походов в горную местность - надвигается сильный туман, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"На основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет", ДЧС города Алматы информирует: 6 января утром и ночью ожидается туман. Просим граждан воздержаться в указанный период от походов в горную местность и не пренебрегать SMS-сообщениями от службы 112, информацией в СМИ", - говорится в сообщении ДЧС.

Что делать во время тумана?

Спасатели предупреждают, что туман - одна из наиболее серьезных опасностей для водителей.

Стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. При плохой видимости скорость может составлять как 20 км/ч, так и 5 км/ч.

Требование о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар при движении в условиях тумана является одним из основных.

Учитывая, что туман представляет собой мельчайшую водяную пыль, на ветровом стекле движущегося автомобиля постепенно скапливается влага, создающая дополнительные препятствия обзору. Поэтому при движении стоит включить дворники и обогрев заднего стекла.

Ранее синоптики сообщали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшую неделю. Сегодня, 6 января, в Алматы будет пасмурно. Температура в среднем составит минус 2 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 2 градусов, но ночью температура опустится до минус 6 градусов. Скорость ветра составит 1,8 м/с.