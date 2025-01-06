Дождь и снег прогнозируют на этой неделе в Шымкенте

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 6 по 12 января, ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также плюсовая температура. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

6 января в Шымкенте осадков не ожидается. Температура в среднем составит плюс 3 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 8 градусов, но ночью температура опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

7 января ожидаются дождь и снег. Температура составит около плюс 4 градусов. Максимальная температура составит плюс 8 градусов, а минимальная – плюс 1 градус. Скорость ветра составит до 7,8 м/с.

8 января вновь ожидается снег. Средняя температура – минус 4 градуса. Днем температура поднимется до 0 градусов, а ночью опустится до минус 6 градусов. Скорость ветра составит 7,1 м/с.

9 января в Шымкенте осадков не будет. Температура в среднем – минус 3 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 1 градуса, а опуститься может до минус 6 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,9 м/с.

10 января будет ясно. Среднесуточная температура – 0 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 4 градусов, а ночью похолодает до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

11 января вновь ожидается погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке 0 градусов. Максимальная температура составит плюс 5 градусов, минимальная – минус 2 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 2,0 м/с.

12 января, по прогнозам, будет ясно. Средняя температура составит плюс 2 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 6 градусов, но ночью похолодает до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 1,9 м/с.