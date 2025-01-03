Полицейские обратились к казахстанцам

Председатель комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев записал обращение к казахстанцам – граждан призывают быть осторожными в непогоду, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как отметил Султанбаев, в условиях ухудшения погоды каждый шаг на дороге имеет решающее значение.

"Гололед, сильный ветер, снегопад или туман могут превратить обычную поездку в опасное испытание. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем отказаться от дальних поездок. Помните, иногда лучше немного подождать, чем рисковать своей жизнью и безопасностью других", – подчеркивает глава комитета МВД.

Оказавшимся в пути водителям в МВД дали следующие советы:

снижайте скорость;

держите безопасную дистанцию;

избегайте резких маневров и обгонов;

при первой возможности остановитесь в ближайшем населенном пункте или безопасном месте.

"На дорогах круглосуточно работают дорожные службы, а также сотрудники полиции и спасательных подразделений. Их задача – помочь вам. В случае экстренной ситуации незамедлительно обращайтесь за помощью", – советуют водителям.

Полицейские также предупредили, что водители, которые нарушают ограничения и предписания, подвергают опасности не только себя, но и окружающих.

"Виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. Ваше внимание и ответственность сегодня – это залог безопасного возвращения домой завтра. Берегите себя и своих близких!" — заключил Султанбаев.

Напомним, сегодня на трассе в Акмолинской области столкнулись сразу больше 40 машин. В полиции сообщали, что причиной массового ДТП стали плохие погодные условия. Позже в "КазАвтоЖоле" сообщили, что участниками ДТП стали не 40, а 95 автомобилей.

А в МЧС рассказывали, что направили на место ДТП группу спасателей из 48 человек и 16 единиц техники. Отмечалось также, что спасатели доставили с места ДТП в больницу двух человек.

Спустя несколько часов стало известно, что в результате аварии пострадали 11 человек, четверо из них были госпитализированы.