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ДТП с 95 авто в Акмолинской области: 11 человек получили травмы (видео)

Опубликовано:

Машины скорой помощи
Машины скорой помощи. Кадр из видео: instagram.com/aqmola_pd

В полиции Акмолинской области озвучили новые подробности о массовом ДТП с 95 авто – сообщается об 11 пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

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Как сообщается на Instagram-странице полиции, в результате массовой аварии в Буландынскую районную больницу с различными травмами обратились 11 человек, четверо из них госпитализированы.

В настоящее время на участке дороги продолжаются работы по ликвидации последствий, на месте работают сотрудники полиции, службы по чрезвычайным ситуациям и специалисты "КазАвтоЖол".

По информации полицейских, организовано сопровождение колонны в направлении столицы из порядка 400 автомашин.

"Призываем водителей учитывать погодные условия, быть предельно осторожными на дорогах и воздержаться от поездок в данном направлении до улучшения ситуации", – обратились к автолюбителям в полиции.

Напомним, сегодня на трассе в Акмолинской области столкнулись сразу больше 40 машин. В полиции сообщали, что причиной массового ДТП стали плохие погодные условия. Отмечалось, что погибших или пострадавших в результате ДТП нет.

Позже в "КазАвтоЖоле" сообщили, что участниками ДТП стали не 40, а 95 автомобилей.

А в МЧС рассказывали, что направили на место ДТП группу спасателей из 48 человек и 16 единиц техники. Отмечалось также, что спасатели доставили с места ДТП в больницу двух человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2207843-dtp-s-95-avto-v-akmolinskoy-oblasti-11-chelovek-poluchili-travmy/

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