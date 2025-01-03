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Полсотни спасателей направили на место массового ДТП с 40 авто в Акмолинской области

Опубликовано:

Массовое ДТП в Акмолинской области
Массовое ДТП в Акмолинской области. Фото: instagram.com/aqmola_pd

В МЧС Казахстана сообщили, что на место массовой аварии в Акмолинской области, где столкнулись несколько десятков авто, направили группу спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, после получения сигнала о ДТП на участок трассы была направлена группа спасателей из 48 человек и 16 единиц техники.

Отмечается, что у спасателей имеется высокопроходимая техника и техника для обогрева водителей и самих сотрудников.

"Развернуты пункты обогрева, в которые будут эвакуировать водителей. В ходе спасательных работы было спасено два человека, которые были доставлены в ближайшие лечебные учреждения", – проинформировал главный специалист ДЛЧС МЧС РК Бауыржан Ахметалин.

В МЧС добавили, что по состоянию на 15:30 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничения движение транспорта на 11 автодорогах в 6 областях, включая:

  • Астана – Петропавловск, км 18-232, участок Астана – Щучинск;
  • Щучинск – Зеренда, км 0-77, участок Щучинск – Зеренда.

Ориентировочное время открытия дороги – сегодня в 20:00.

Напомним, сегодня на трассе в Акмолинской области столкнулись сразу больше 40 машин. В полиции сообщали, что причиной массового ДТП стали плохие погодные условия. Отмечалось, что погибших или пострадавших в результате ДТП нет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2207834-polsotni-spasateley-napravili-na-mesto-massovogo-dtp-s-40-avto-v-akmolinskoy-oblasti/

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