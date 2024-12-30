Угроза подтопления возникла на реке Или в Алматинской области

В Алматинской области объявили штормовое предупреждение – из-за затора льда на реке Или наблюдается резкое повышение уровня воды, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

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По данным госметеослужбы, затор льда наблюдается на гидрологическом посту реки Или – 164 км выше Капшагайской ГЭС.

Уровень воды на 29 декабря составлял 486 см при опасном уровне в 500 сантиметров.

Отмечалось, что возможно дальнейшее повышение уровня воды.

"При превышении опасного уровня сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек", – предупредили эксперты.

Добавим, река Или берет начало в Китае, в Центральном Тянь-Шане. Ее общая протяженность — 1 439 км.

По территории Алматинской области Казахстана она протекает 815 км. Впадает Или в западную часть озера Балхаш, что составляет до 80% притока в озере.

Или имеет множество притоков, спадающих с южных склонов Джунгарского Алатау. На реке находится Капчагайское водохранилище — популярное место отдыха, которое называют морем.

На берегу реки Или расположился город Конаев, который в 2022 году стал административным центром Алматинской области в новых границах.

На берегах реки находится множество других населенных пунктов, центров сельских округов.

Тем временем, как пишет издание Lada.kz, на западе дождевыми водами затопило улицы Актау – за сутки с автомобильных дорог откачали 1600 кубических метров воды.