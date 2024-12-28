Плюсовая температура ждет алматинцев в субботу

Портал Openweather публикует обновленные погодные данные за 28 декабря по трем казахстанским мегаполисам – Астане, Алматы и Шымкенту, передает NUR.KZ.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем составил около 2 градусов со знаком плюс, а ночью – опустится до -8 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют легкий снегопад. Температура днем составит -5 градусов, а ночью – снизится до -14 градусов. Скорость ветра – 9,0 м/с.

В Шымкенте сегодня будет ясно. В дневное время столбики термометров остановятся в районе 3 градусов, а к ночи – опустятся до -5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,2 м/с.