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Плюсовая температура ждет алматинцев в субботу

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Снег упал на окно, полил дождь
Снег с дождем на окне. Иллюстративное фото: Jose A. Bernat Bacete / Getty Images

Портал Openweather публикует обновленные погодные данные за 28 декабря по трем казахстанским мегаполисам – Астане, Алматы и Шымкенту, передает NUR.KZ.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем составил около 2 градусов со знаком плюс, а ночью – опустится до -8 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют легкий снегопад. Температура днем составит -5 градусов, а ночью – снизится до -14 градусов. Скорость ветра – 9,0 м/с.

В Шымкенте сегодня будет ясно. В дневное время столбики термометров остановятся в районе 3 градусов, а к ночи – опустятся до -5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,2 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2206257-plyusovaya-temperatura-zhdet-almatincev-v-subbotu/

Автор: Руслан Черкашин

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Плюсовая температура ждет алматинцев в субботу

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