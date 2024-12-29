Дождь и до 11 градусов тепла прогнозируют в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, 29 декабря. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до 5 градусов тепла, а ночью опустится до -11 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой снег. Днем температура воздуха будет около -6 градусов, а ночью снизится до -18 градусов. Скорость ветра - 6,8 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 11 градусов тепа, а ночью опустятся до -3 градусов. Скорость ветра будет в районе 7,3 м/с.