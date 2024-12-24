Новые автобусные маршруты запустят в Алматы

Автобусы большой вместимости запустят из Алматы в Карасайский и Талгарский районы области уже с 25 декабря, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, в рамках повышения транспортной связанности мегаполиса с агломерацией Управлением городской мобильности с 25 декабря запускается еще 2 пригородных маршрута общественного транспорта.

Маршрут №256 сообщением "Парк культуры и отдыха – пос. Актас" и маршрут №249 сообщением "автостанция "Толеби/Яссауи" - пос. Шамалган" будут обслуживаться автобусами большой вместимости марки FOTON. Перевозчик ТОО "ECOBUS SERVICE", плановый выход – 7 единиц подвижного состава.

Автобусный маршрут №256. Фото: акимат Алматы

Автобусный маршрут №249. Фото: акимат Алматы

Стоимость проезда составляет 120 тенге, как и на городских маршрутах. Все автобусы оборудованы системой электронного билетирования Onay.

"Следует отметить, что согласно Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом данные маршруты переданы перевозчикам до проведения конкурсов на обслуживание маршрутов и будут функционировать в тестовом режиме. По итогам в схемы движения будут вноситься изменения с учетом пассажиропотока и потребности населения", - сообщает ведомство.

Напомним, ранее в ноябре в Алматы запустили 8 новых пригородных маршрутов - они охватывают населенные пункты в Енбекшиказахском, Илийском, Карасайском и Жамбылском районах области.

Напомним также, что с 1 ноября были запущены новые автобусные маршруты из Алматы в Каскелен и Узынагаш, где стоимость проезда составляет 120 тенге.

Ранее сообщалось, что из Алматы запущены новые пригородные маршруты к поселкам Каратобе, Енбекши, Остемир. С 1 ноября также добавился маршрут до поселка Долан.

Отметим, в июле на заседании маслихата Алматы сообщалось о планах организовать в этом году дополнительно еще 20 пригородных маршрутов - чтобы охватить еще около 70 населенных пунктов.