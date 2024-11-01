Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Новые пригородные маршруты запустили в Алматы

Опубликовано:

Автобусы
Новые автобусыне маршруты в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

С 1 ноября запущены новые автобусные маршруты из Алматы в Каскелен и Узынагаш, где стоимость проезда составляет 120 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В Алматы с 1 ноября запустили еще три новых пригородных маршрута, сообщает пресс-служба акимата Алматы.

"Маршрут №245 сообщением автостанция села Узынагаш - автостанция Толе би-Яссауи будет обслуживаться 25 автобусами большой вместимости. Начало движения - 5:45, окончание - 23:00. Перевозчик - ТОО "Ecobus service".

Маршрут №254 сообщением Каскелен - рынок "Салем" будет обслуживаться 16 автобусами большой вместимости. Начало движения - 5:50, окончание - 23:00. Перевозчик - ТОО "Мадина".

Маршрут №239 сообщением Станция метро "Б. Момышулы" - пос. Долан будет обслуживаться 18 автобусами. Время начала работы - 5:30, время окончания - 23:01. Перевозчик -ТОО "Neo City Trans", - говорится в сообщении акимата.

Стоимость проезда составит 120 тенге, как и на городских маршрутах. Все автобусы оборудованы системой электронного билетирования Onay.

Акимат также сообщает, что данные маршруты переданы перевозчикам до проведения конкурсов на обслуживание маршрутов и будут функционировать в тестовом режиме. По итогам в схемы движения будут вноситься изменения с учетом пассажиропотока и потребности населения.

Схема движения автобуса
Маршрут автобуса. Схема: пресс-служба акимата Алматы

Схема движения автобусного маршрута
Схема движения автобусного маршрута. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Схема движения автобусного маршрута
Схема движения автобусного маршрута. Фото: пресс-служба акимата Алматы

На днях сообщалось, что из Алматы запущены новые пригородные маршруты к поселкам Каратобе, Енбекши, Остемир. С 1 ноября также добавится маршрут до поселка Долан.

Напомним, в июле на заседании маслихата Алматы сообщалось о планах организовать в этом году дополнительно еще 20 пригородных маршрутов - чтобы охватить еще около 70 населенных пунктов.

С 3 августа в Алматы повысилась стоимость проезда на общественном транспорте. Теперь вместо привычных 100 тенге она составит 120. Вместе с этим исключена возможность оплаты проезда наличными.

Кроме того, недавно стало известно, где проложат новую ветку метро в Алматы - согласно техдокументации проекта, она протянется до аэропорта.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181573-novye-prigorodnye-marshruty-zapustili-v-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie