Новые пригородные маршруты запустили в Алматы

С 1 ноября запущены новые автобусные маршруты из Алматы в Каскелен и Узынагаш, где стоимость проезда составляет 120 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В Алматы с 1 ноября запустили еще три новых пригородных маршрута, сообщает пресс-служба акимата Алматы.

"Маршрут №245 сообщением автостанция села Узынагаш - автостанция Толе би-Яссауи будет обслуживаться 25 автобусами большой вместимости. Начало движения - 5:45, окончание - 23:00. Перевозчик - ТОО "Ecobus service".

Маршрут №254 сообщением Каскелен - рынок "Салем" будет обслуживаться 16 автобусами большой вместимости. Начало движения - 5:50, окончание - 23:00. Перевозчик - ТОО "Мадина".

Маршрут №239 сообщением Станция метро "Б. Момышулы" - пос. Долан будет обслуживаться 18 автобусами. Время начала работы - 5:30, время окончания - 23:01. Перевозчик -ТОО "Neo City Trans", - говорится в сообщении акимата.

Стоимость проезда составит 120 тенге, как и на городских маршрутах. Все автобусы оборудованы системой электронного билетирования Onay.

Акимат также сообщает, что данные маршруты переданы перевозчикам до проведения конкурсов на обслуживание маршрутов и будут функционировать в тестовом режиме. По итогам в схемы движения будут вноситься изменения с учетом пассажиропотока и потребности населения.

Маршрут автобуса. Схема: пресс-служба акимата Алматы

Схема движения автобусного маршрута. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Схема движения автобусного маршрута. Фото: пресс-служба акимата Алматы

На днях сообщалось, что из Алматы запущены новые пригородные маршруты к поселкам Каратобе, Енбекши, Остемир. С 1 ноября также добавится маршрут до поселка Долан.

Напомним, в июле на заседании маслихата Алматы сообщалось о планах организовать в этом году дополнительно еще 20 пригородных маршрутов - чтобы охватить еще около 70 населенных пунктов.

С 3 августа в Алматы повысилась стоимость проезда на общественном транспорте. Теперь вместо привычных 100 тенге она составит 120. Вместе с этим исключена возможность оплаты проезда наличными.

Кроме того, недавно стало известно, где проложат новую ветку метро в Алматы - согласно техдокументации проекта, она протянется до аэропорта.