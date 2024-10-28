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В Алматы запустили новые автобусные маршруты

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Новые пригородные маршруты
Новые пригородные маршруты: акимат Алматы

С 28 октября в Алматы запущены новые пригородные маршруты к поселкам Каратобе, Енбекши, Остемир. С 1 ноября добавится маршрут до поселка Долан, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, в рамках повышения транспортной связанности мегаполиса с агломерацией продолжается запуск пригородных маршрутов общественного транспорта.

Так, с 28 октября запущены маршруты №237, №257 и №258, а с 1 ноября планируется запуск маршрута №239.

На маршруте №237 сообщением "Рынок Барлык – пос. Каратобе" задействовано 5 автобусов большой вместимости. Время начала работы маршрута – 5:30, время окончания – 23:05. Перевозчик - ТОО "Каскеленский автобусный парк".

На маршруте №257 сообщением "Городская больница №7 – пос. Енбекши" задействовано также 5 автобусов большой вместимости. Время начала работы маршрута – 5:30, время окончания – 23:01. Перевозчик - ТОО "Каскеленский автобусный парк".

На маршруте №258 сообщением "Рынок Жетысу – пос. Остемир" задействовано 2 автобуса. Время начала работы маршрута – 5:40, время окончания – 22:01. Перевозчик - ТОО "Самат-Транс".

Маршрут №239 сообщением "Станция метро "Б. Момышулы" – пос. Долан" будет обслуживаться 18 автобусами. Время начала работы маршрута – 5:30, время окончания – 23:01. Перевозчик -ТОО "Neo City Trans".

"Согласно Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом данные маршруты переданы перевозчикам до проведения конкурсов на обслуживание маршрутов и будут функционировать в тестовом режиме. По итогам в схемы движения будут вноситься изменения с учетом пассажиропотока и потребности населения", - отмечает пресс-служба акимата Алматы.

Напомним, в июле на заседании маслихата Алматы сообщалось о планах организовать в этом году дополнительно еще 20 пригородных маршрутов - чтобы охватить еще около 70 населенных пунктов.

С 3 августа в Алматы повысилась стоимость проезда на общественном транспорте. Теперь вместо привычных 100 тенге она составит 120. Вместе с этим исключена возможность оплаты проезда наличными.

Кроме того, недавно стало известно, где проложат новую ветку метро в Алматы – согласно техдокументации проекта, она протянется до аэропорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179425-v-almaty-zapustili-novye-avtobusnye-marshruty/

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