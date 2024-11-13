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Сразу восемь новых пригородных маршрутов запустили в Алматы

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Автобусы на стоянке
Автобусы. Иллюстративное фото: акимат Алматы

В Алматы запускают 8 новых пригородных маршрутов - они охватят населенные пункты в Енбекшиказахском, Илийском, Карасайском и Жамбылском районах области, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Новые пригородные маршруты запускают в Алматы в целях повышения транспортной связанности мегаполиса с агломерацией, пояснили в ведомстве.

Так, с 13 ноября перевозчик ТОО "Нуржас Транс начнет обслуживать маршруты №218, 238, 246, 248, 250, 255.

  • Маршрут №218 сообщением автостанция "Толе би/Яссауи" - поселок А. Токпанова будет обслуживаться 5 единицами автобусов. Начало движения - 05:30, окончание - 23:00.
  • Маршрут №238 сообщением автостанция "Толе би/Яссауи" - поселок Коктоган будет обслуживаться 3 единицами автобусов. Начало движения - 05:30, окончание - 23:00.
  • Маршрут №246 сообщением рынок "Барлык" - поселок Кемертоган будет обслуживаться 3 единицами автобусов. Начало движения - 05:30, окончание - 23:00.
  • Маршрут №248 сообщением рынок "Барлык" - поселок Шолаккаргалы будет обслуживаться 2 единицами автобусов. Начало движения - 06:00, окончание - 22:00.
  • Маршрут №250 сообщением микрорайон Мамыр-7 - поселок Кыргауылды будет обслуживаться 2 единицами автобусов. Начало движения - 05:30, окончание - 23:00.
  • Маршрут №255 сообщением ж/д вокзал Алматы-1 - поселок Жаугашты будет обслуживаться 2 единицами автобусов. Начало движения - 05:30, окончание - 23:00.

А с 11 ноября перевозчику ТОО "Жас Транс" переданы маршруты №241 и №242.

  • Маршрут №241 сообщением рынок "Жетысу" - поселок Койшыбек будет обслуживаться 3 единицами автобусов. Начало движения - 06:00, окончание - 22:00.
  • Маршрут №242 сообщением рынок "Жетысу" - поселок Базаркелды будет обслуживаться 3 единицами автобусов. Начало движения - 06:00, окончание - 22:00.

Напомним также, что с 1 ноября были запущены новые автобусные маршруты из Алматы в Каскелен и Узынагаш, где стоимость проезда составляет 120 тенге.

Ранее сообщалось, что из Алматы запущены новые пригородные маршруты к поселкам Каратобе, Енбекши, Остемир. С 1 ноября также добавился маршрут до поселка Долан.

Отметим, в июле на заседании маслихата Алматы сообщалось о планах организовать в этом году дополнительно еще 20 пригородных маршрутов - чтобы охватить еще около 70 населенных пунктов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2186652-srazu-vosem-novyh-prigorodnyh-marshrutov-zapustili-v-almaty/

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