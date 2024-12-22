"Применяли электрошокер, угрожали ножом": о насилии заявили воспитанники военной школы в Атырау

В Атырауской специализированной военной школе "Сармат" воспитанники заявили о насилии со стороны сотрудников учреждения. Начата проверка, передает местное издание "Ак Жайык".

Как сообщает издание со ссылкой на учеников спецшколы, их неоднократно избивали, использовали электрошокер и угрожали ножом. В соцсети о случившемся рассказала мать одного из пострадавших Нургуль Еспусинова. Она сообщила, что один из последних случаев произошел 4 декабря. С того дня на теле ее сына до сих пор остались следы побоев.

"Обнаружив ссадины, я пришла выяснить обстоятельства их возникновения в учебное заведение, но ни директора, ни учителя на месте не было. Спустя некоторое время я узнала, что мой сын исключен из школы", - рассказала женшиина.

По ее словам, странное нежелание сына ходить в школу она заметила еще в октябре.

"Родителям было сказано, что их дети могут оставаться в школе на ночевку, но мой ребенок не хотел там оставаться. Что касается исключения его из школы, причина якобы была в том, что он употреблял насвай. Пакет с веществом, как я позже узнала от третьих лиц, был найден в его сумке, хотя свидетелей этому нет. О разбирательстве этого случая на собрании я не знала, более того, решение исключить его из школы было принято на собрании без участия родителей", - отмечает мать пострадавшего школьника.

Для того чтобы доказать свою невиновность, пострадавшему пришлось сдавать анализы. Результаты показали, что никаких веществ в организме ребенка нет, о чем мать школьника сообщила классному руководителю. Однако ученика все равно исключили. Все попытки матери прояснить ситуацию пока тщетны.

"Все это время ребенок не учится, мне два раза писали из школы с требованием забрать документы. Но я не собираюсь этого делать, так как мой ребенок не виноват. Я подала жалобу в полицию и в управление образования, но не получила никакой помощи. Я бы хотела сказать, что все мои дети учатся хорошо, они дисциплинированы. Если бы было иначе, я не стала бы доказывать обратное", - добавила Нургуль Еспусинова.

Также мама пострадавшего ребенка предъявила доказательства того, что к детям, учащимся в школе, применяют электрошокер.

"Сына били электрошокером, ударили по груди, угрожали ножом. Также детей кололи иглами. На теле сына есть следы от ножа", - отмечает женщина.

Тем временем другие возмущенные родители, по данным издания, потребовали тщательного расследования в школе и наказания виновных.

В пресс-службу областного управления образования изданию сообщили, что в специализированной школе-лицее-интернате "Сармат" в Атырауской области существует договор между учреждением и родителями.

"Указанный ученик неоднократно нарушал дисциплину. Родителей об этом предупреждали. Ребенок был поставлен на внутришкольный учет. В сентябре 2024 года после очередного случая нарушения дисциплины мальчика не стали исключать, но вынесли предупреждение. В декабре дисциплинарные нарушения повторились, после чего родителей вызвали в школу, но они не явились. 9 декабря на основании решения педагогического совета ребенок был исключен из школы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также, в настоящее время по заявлению родителей проводятся следственные действия. Управлением образования проводится анализ организации учебно-воспитательного процесса.

По данным издания, в специализированной школе-лицее "Сармат" в Атырау обучаются 236 учащихся. Работают 39 учителей и 19 воспитателей.

Недавно почетного преподавателя колледжа уволили со скандалом после появления в Сети видео - на кадрах мужчина занимался рукоприкладством. Сообщалось, что пощечинами преподаватель хотел успокоить студентов второго курса специальности "Защита от ЧС". Происходящее попало на видео и разлетелось в Сети.

В Караганде преподавателя колледжа сняли на видео во время избиения студентов. Сообщалось, что он отвешивал оплеухи студентам и бил их кулаком в живот во время занятий. Таким методом, по всей вероятности, педагог пытался наладить дисциплину в учебном заведении. По данному факту было начато досудебное расследование.

Мы также писали, что в одной из школ Мангистауской области начали проверку после жалоб родителей ученицы на травлю со стороны педагога.

Также ранее в Мангистау в одной из частных школ разгорелся скандал: учительница начальных классов била малышей указкой. Молодой педагог в итоге уволилась.