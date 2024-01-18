Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Била детей указкой": скандал разгорелся в одной из школ Мангистау из-за видео

Опубликовано:

Школьники идут по коридору
Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Мангистау в одной из частных школ разгорелся скандал: учительница начальных классов била малышей указкой. Молодой педагог в итоге уволилась, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает сайт телеканала, в Мангистау учительница била детей указкой. После того как инцидент попал на видео и был опубликован в интернете, это стало поводом для громкого разбирательства.

Отмечается, что происшествие случилось в одной из частных школ Мунайлинского района Мангистауской области. Судя по кадрам, учитель начальных классов ходит по кабинету и бьет детей указкой.

Сайт телеканала пишет, что сама педагог такие действия никак комментировать или оправдывать не стала, а после объявленного ей строгого выговора - поспешила уволиться. Позже выяснилось, что стаж работы у строгой учительницы - всего четыре месяца.

"На учителя был составлен протокол об административном правонарушении, а также назначена дисциплинарная мера "строгий выговор" согласно основному приказу.

Сообщаем, что 17 января педагог уволена по собственному желанию", - сообщили телеканалу в пресс-службе управления образования Мангистауской области.

Источник: КТК

В сентябре прошлого года мы сообщали о случае, когда преподаватель колледжа отшлепал студента в Павлодаре. Преподаватель монтажного колледжа несколько раз ударил ученика по ягодицам "в воспитательных целях". Его уволили.

В октябре скандал с участием учительницы произошел в одной из школ Акмолинской области. Там учительница, судя по видео, разлетевшимся в Сети, поднимает школьника из-за парты, отводит к доске и несколько раз ударяет головой об нее. Позже учительница была уволена на основании норм трудового кодекса. А директора учебного заведения привлекли к дисциплинарной ответственности.

В том же месяце аналогичный инцидент произошел в Алматы, где учителя физкультуры обвинили в избиении ребенка. По данным департамента полиции Алматы, материалы по данному делу переданы в Турксибский районный отдел полиции.

В декабре мы писали о том, что в Алматинской области учительницу младших классов обвинили в жестоком обращении с ребенком. После обнародования видео с камер наблюдения на нее было заведено уголовное дело. По словам матери пострадавшего ребенка, сын рассказал ей, что учитель его сильно толкнула, после чего он упал и ударился головой.

Позже данным инцидентом заинтересовались в Министерстве просвещения. После публикации скандального видео в соцсетях педагога уволили. Завуч тоже сменила место работы, а мать перевела ребенка в другую школу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056290-bila-detey-ukazkoy-skandal-razgorelsya-v-odnoy-iz-shkol-mangistau-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.