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Снежный коллапс в Алматы: как мегаполис переживает сильный снегопад (видео)

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Снегопад
Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В пятницу, 20 декабря, на Алматы обрушился сильный снегопад, вызвавший транспортный коллапс в городе. Аэропорт мегаполиса приостановил прием самолетов.

Снегопад в южной столицы начался утром и продолжался весь день. 10-бальные пробки, образовавшиеся к 6-7 часам вечера, сохранились на дорогах и к 10 часам.

Между тем в Telegram-каналах появились видео, снятые на дорогах мегаполиса. Как пишут горожане, пробки настолько сильные, что люди, устав сидеть в машинах, выходят из авто, чтобы размяться. В частности, огромный затор образовался на проспекте Аль-Фараби.

Телеканал КТК пишет, что на фоне непогоды цены на такси в южной столице взлетели в несколько раз.

Аэропорт Алматы еще с 7 часов вечера не принимает рейсы. Авиакомпания Air Astana в своем Telegram-канале пишет, что все рейсы, которые должны были прилететь в Алматы до 23:00, отменены.

"Задержано более 10 рейсов группы Air Astana из/в Алматы. Рейсы КС 109/110 Алматы-Бишкек-Алматы и КС 969/970 Алматы-Шымкент-Алматы были отменены.

Авиакомпания полностью готова к выполнению противообледенительной обработки после улучшения метеорологических условий", – говорится в сообщении.

В пресс-службе авиагавани сообщили, что аэропорт организовал раздачу горячих и прохладительных напитков и снэков в обоих терминала в залах вылета и прилета.

"Раздача ведется постоянно. Мы делаем все возможное в сложных погодных условиях", – отметили в пресс-службе аэропорта.

Раздача напитков в аэропорту
Раздача напитков в аэропорту. Фото: аэропорт Алматы

В акимате города ранее сообщали, что коммунальные службы работают в усиленном режиме. Алматинцев призывали соблюдать осторожность и быть внимательными на дорогах.

"Рекомендуется временно воздержаться от поездок в сторону катка «Медеу» и горнолыжного курорта «Шымбулак» до окончания снегопада. Это может создать повышенную нагрузку на трафик, что затруднит работу по очистке дорог", – добавили в ведомстве.

По данным "Казгидромета", снегопад в Алматы продолжится и завтра. Помимо этого, в мегаполисе объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2203082-snezhnyy-kollaps-v-almaty-kak-megapolis-perezhivaet-silnyy-snegopad-video/

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