10-балльные пробки образовались на дорогах Алматы из-за снегопада
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Вечером в пятницу, 20 декабря, в Алматы зафиксировали 10-балльные пробки, а также множество ДТП. Сегодня в южной столице выпало большое количество снега, передает NUR.KZ.
На сегодня в РГП "Казгидромет" жителям Алматы спрогнозировали снег, который действительно выпал несколько часов назад в большом количестве. По информации 2ГИС, в данный момент в городе наблюдаются 10-балльные пробки.
На карте красным цветом отмечены все улицы, на которых зафиксированы пробки. Сегодня красным выделено большое количество улиц и проспектов.
Кроме того, судя по отметкам, в городе произошло немало ДТП. Повлияли на ситуацию и ограничения на дорогах и перекрытые участки.
"Гонево", "Снег прекратился?", "Чего стоим-то?" - пишут водители.
Отметим, завтра, по информации "Казгидромет", в Алматы объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда.
Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие выходные большую часть Казахстана в выходные охватит северный циклон - ожидаются сильный снегопад, гололед и метель.
Отметим, что в ноябре мы писали об 11-балльных пробках, которые образовались в Алматы из-за выпавшего снега.
В сентябре эксперты опубликовали исследование, по которому для комфортного передвижения на дорогах в Алматы должно быть не более 170 тыс. машин.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2203038-10-ballnye-probki-obrazovalis-na-dorogah-almaty-iz-za-snegopada/