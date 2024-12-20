Сильный снег и порывистый ветер обещают синоптики в выходные в Казахстане

Большую часть Казахстана в выходные охватит северный циклон - ожидаются сильный снегопад, гололед и метель, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Начиная с 21 декабря, по данным синоптиков, на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние северо-западный циклон - ожидается снег, метель и порывистый ветер.

Лишь на западе страны 23 декабря осадки (дождь, снег) и гололед.

21 декабря днем в Павлодарской области, 22 декабря в Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег.

Ближе к 23 декабря со смещением западного антициклона, на юге страны ожидается погода преимущественно без осадков.

В температурном фоне резких изменений не ожидается.

Отметим, что по данным синоптиков, в декабре на большей части Казахстана ожидается влияние частой циклонической деятельности, которая, как правило, сопровождается снегопадами, метелями и порывистым ветром.

В течение декабря часто будет наблюдаться колебание температуры воздуха, так называемые температурные качели. Также, по информации синоптиков, не исключены дни, когда северо-западные и северные антициклоны обусловят значительное понижение температуры воздуха.

Ранее синоптики также опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на ноябрь 2024 года - март 2025-го. Какой будет зима в этом году - мы писали здесь.