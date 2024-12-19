Дождь и снег обещают в мегаполисах Казахстана в четверг

В четверг, 19 декабря, в Алматы обещают погоду без осадков, в Астане – снег, а в Шымкенте – и снег, и дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурно. Температура днем поднимется до 2 градусов, а ночью опустится до -10 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют легкий снег. Днем в столице ожидается до -1 градуса, ночью температура снизится до -6 градусов. Скорость ветра – 9,8 м/с.

В Шымкенте сегодня обещают дождь и снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 6 градусов, ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,0 м/с.