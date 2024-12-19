Дождь и снег обещают в мегаполисах Казахстана в четверг
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В четверг, 19 декабря, в Алматы обещают погоду без осадков, в Астане – снег, а в Шымкенте – и снег, и дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет пасмурно. Температура днем поднимется до 2 градусов, а ночью опустится до -10 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют легкий снег. Днем в столице ожидается до -1 градуса, ночью температура снизится до -6 градусов. Скорость ветра – 9,8 м/с.
В Шымкенте сегодня обещают дождь и снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 6 градусов, ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,0 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2202050-dozhd-i-sneg-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/