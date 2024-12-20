Снег и мороз обещают в трех мегаполисах Казахстана в пятницу

В пятницу, 20 декабря, во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – обещают осадки в виде снега. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают снег. Днем воздух прогреется до 2 градусов, а ночью опустится до -4 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют легкий снег. Днем термометры покажут до -2 градусов, ночью температура снизится до -14 градусов. Скорость ветра – 9,4 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 0 градусов, ночью опустятся до -8 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,3 м/с.