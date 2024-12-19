"График выматывает": казахстанские предприниматели настаивают на возврате прежнего часового пояса

Бизнесмены заявили о проблемах из-за перехода на новый часовой пояс, а в Минпросвещения ответили на вопрос об изменении расписания в школах из-за темноты, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала KTK, предприниматели страны заявили, что переход на единый часовой пояс навредил бизнесу и они просят перевести стрелки обратно, так как клиентов у них стало меньше, а работоспособность персонала резко упала.

По словам председателя президиума РОЮЛ "Союз строителей Казахстана" Талгата Ергалиева, из-за более короткого светового дня проверять качество строительства приходится уже в потемках, да и материалы при свете лампы принимать куда труднее. Поэтому строители чуть ли не целыми бригадами просят вернуть стрелки часов на прежнее место.

"Мы привыкли работать по прежнему часовому ритму, а сегодня нарушаются биологические ритмы, рабочие процессы. Уже в 4 часа люди особо не желают работать, то есть они уже настроены уже оставить свое рабочее место", - сказал Ергалиев.

Также по ситуации высказалась представитель Республиканской ассоциации общественного питания и розничной торговли Ольга Юрковская.

"Получается, сейчас многие люди уже не хотят идти развлекаться, не хотят идти куда-то кушать - они готовы прийти домой и просто лечь спать. Потому что этот график выматывает нас всех. Поэтому мы просим вернуть время", - высказалась Юрковская.

Кроме того, как сообщает телеканал, время школьных занятий в регионах, где из-за перехода на единый часовой пояс учащиеся возвращаются домой в глубокой тьме, акиматы могут устанавливать на свое усмотрение. Об этом сегодня напомнил журналистам вице-министр просвещения Едил Оспан.

"Время начала не устанавливается законом и не устанавливается Министерством просвещения. Оно устанавливается местным исполнительным органом. В нормативно-правовых актах установлены четкие полномочия", - сказал Едил Оспан.

Чиновник также сообщил, что Министерство просвещения не принимает участия в масштабном исследовании влияния перевода стрелок на здоровье казахстанцев. Тем временем, ведомство проводит свой анализ того, как эти изменения отразились на учебном процессе. Результатами вице-министр пообещал поделиться после окончания нынешнего учебного года.

Когда точно огласят вердикт ученых по инициированному Минздравом исследованию, не ясно до сих пор.

"Когда группа ученых соберется, определит набор, объем научных изысканий, тогда уже будут определены конкретные сроки - хотя бы календарный срок завершения данных научных изысканий. Говорить конкретно о чем-то, пока они не собрались и не сделали предварительные какие-то выводы, мне не с руки", - заявил вице-министр здравоохранения РК Тимур Муратов.

Напомним, несколько дней назад житель Алматы выдвинул инициативу сдвигать начало рабочего дня муниципальных служб, включая школы и детские сады, на два часа раньше - с 07:00 до 16:00.

Кроме того, в ноябре мы писали о петиции, автор которой также предложил скорректировать график работы акиматов, ЦОНов и т.д., чтобы улучшить условия жизни горожан.

При этом, сегодня премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов высказался о введении единого часового пояса на территории нашей страны. Он заявил, что в случае неудобств нужно работать с инфраструктурой, освещением, организацией гибкого графика.

Добавим, что с 1 марта текущего года на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5.