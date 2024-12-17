Подъем в 5 утра: алматинец предложил изменить время работы школ и детсадов

Житель Алматы выдвинул инициативу сдвигать начало рабочего дня муниципальных служб, включая школы и детские сады, на два часа раньше — с 07:00 до 16:00, передает NUR.KZ.

Алматинец выдвинул инициативу изменить рабочий график муниципальных служб города с 09:00-18:00 на более раннее время — с 07:00 до 16:00. Это предложение стало частью петиции, которая была опубликована на сайте epetition.kz.

Идея заключается в том, чтобы более эффективно использовать световой день, особенно в условиях горного климата Алматы, где рассвет наступает рано, а закат — быстрее.

По мнению автора петиции Александра П., в летний период, например, темнеет уже в 20:00, что значительно сокращает световой день и ограничивает возможности для активного отдыха и личных дел после работы.

"Если будут внесены изменения в график работы этих служб и организаций, бизнес также сможет установить более гибкие рабочие часы для своих сотрудников. В настоящее время, даже если бизнес захочет изменить рабочее время на более раннее, сотрудники просто не смогут добраться до работы по утрам иным способом, кроме как на такси. Безусловно, сдвиг начала рабочего времени подразумевает и более раннее окончание рабочего дня.

Это позволит горожанам, выходящим с работы в 16:00, иметь в летний период около 4 часов светового дня вместо нынешних двух. Цифры на часах – это всего лишь значения, и мы легко можем адаптироваться к новым условиям: вставать в 5:00, чтобы быть на работе к 7:00, и отходить ко сну в 21:00 вместо текущих 23:00. Это позволит нам не наблюдать солнце в зените по пути на работу и ночь на возвращении с нее", - считает инициатор.

Ранее мы рассказывали, что автор петиции предлагает скорректировать график работы акиматов, ЦОНов и так далее, чтобы улучшить условия жизни горожан.

На данный момент петиция прошла модерацию, и любой желающий может подписать ее, поддержав инициативу изменения графика работы муниципальных служб.

Ранее мы рассказывали, что жители Алматы недовольны переводом времени, который нарушил привычный ритм жизни и ухудшает, по их словам, самочувствие. Об этом они рассказали в опросе корреспондентам NUR.KZ.

Также мы показывали, как выглядит одно и то же время - 17.00 - в разных городах Казахстана.