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График подсветки телебашни "Кок-Тобе" изменится в Алматы

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Телебашня "Кок-Тобе"
Телебашня "Кок-Тобе". Фото: пресс-служба акимата Алматы

С 20 декабря подсветку телебашни "Кок-Тобе" будут подключать ежедневно с 17 часов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города. Ранее подсветку включали с 20 часов вечера.

По информации пресс-службы акимата Алматы, с 20 декабря подсветка телевышки "Кок-Тобе" будет подключаться ежедневно с 17:00 до 01:00 часов.

"С 01:00 до 05:00 часов утра фасад здания будет подсвечиваться в фоновом режиме. Ранее освещение телебашни включалось с 20:00 часов", — объяснили в акимате.

Напомним, первым о планах об освещении башни в конце 2023 года рассказал аким Медеуского района Еркебулан Оразалин. В феврале этого года аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, когда завершат разработку проекта по освещению телебашни "Кок-Тобе".

В ночь с 23 на 24 июля алматинцы публиковали в Сети кадры того, как в мегаполисе засветилась телебашня "Кок-Тобе".

В сентябре текущего года в пресс-службе акимата Алматы разъяснили график освещения телебашни "Кок-тобе" и заявили, что схожие технологии применяют в Дубае и Токио.

Также мы писали, что ко Дню спасателя, который в Казахстане празднуют 19 октября, медиафасады телебашни начали светиться в цветах МЧС РК. Кроме того, было объявлено, что телебашня по-особенному засияет ко Дню Республики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201879-grafik-podsvetki-telebashni-kok-tobe-izmenitsya-v-almaty/

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