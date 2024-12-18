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Ночные морозы до -25 градусов ожидаются в Казахстане

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Синица сидит на ветке
Мороз. Иллюстративное фото: pixabay.com

В ближайшие дни на большей части Казахстана ожидается снег, а также ночные морозы до 25-26 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, с 19 декабря на большую часть Казахстана будет оказывать влияние циклон - ожидаются снег, метель, на юге, юго-востоке страны осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, порывистый ветер.

19-20 декабря на северо-западе, севере, в центре, 20 декабря в горных районах юго-востока страны ожидается сильный снег.

С 21 декабря, со смещением западного антициклона, на западе страны ожидается погода преимущественно без осадков, на севере, юге и в центре - понижение температуры воздуха. По республике ожидается туман.

Прогнозируется также колебание температуры воздуха ночью: на западе страны от 3-13 до 5-18 мороза, на востоке от 10-26 до 7-20 мороза. На остальной территории ожидается понижение температуры воздуха: ночью на северо-западе, севере - до 10-20 мороза, в центре страны - до 13-25 мороза, на юге, юго-востоке республики - до 7-13, в горных районах - 15-18 мороза.

Отметим, что по данным синоптиков, в декабре на большей части Казахстана ожидается влияние частой циклонической деятельности, которая, как правило, сопровождается снегопадами, метелями и порывистым ветром.

В течение декабря часто будет наблюдаться колебание температуры воздуха, так называемые температурные качели. Также, по информации синоптиков, не исключены дни, когда северо-западные и северные антициклоны обусловят значительное понижение температуры воздуха.

Ранее синоптики также опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на ноябрь 2024 года - март 2025-го. Какой будет зима в этом году - мы писали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201654-nochnye-morozy-do-25-gradusov-ozhidayutsya-v-kazahstane/

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