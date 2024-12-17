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Мороз до -27 градусов: штормовое предупреждение объявили в в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Заснеженные ели на рассвете
Зима. Иллюстративное фото: pixabay.com

Штормовое предупреждение объявили в некоторых регионах Казахстана на 18 декабря - ожидаются морозы и сильный ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

18 декабря ночью и утром в горных районах области Жетісу ожидается туман. Ветер юго-восточный на востоке области порывы 15-20, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с. Ночью на севере, в центре, горных районах области - сильный мороз 25-27 градусов.

Завтра на юге, в горных районах Алматинской области временами тоже ожидается туман. Ветер юго-восточный на западе, востоке области временами порывы 17-22 м/с.

Днем в области Ұлытау возможна низовая метель. На севере, в центре области туман. Ветер юго-западный с переходом юго-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Завтра на западе, севере, востоке Карагандинской области будет низовая метель. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

18 числа в Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

В среду на западе, в центре Кызылординской области пообещали гололед. Ветер южный днем на севере, в центре области 15-20 м/с.

18 декабря на западе, севере, в центре области Абай ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный на западе, севере, в центре области 15-20, в Жарминском районе порывы 23 м/с.

Завтра днем на востоке, юго-востоке Восточно-Казахстанской области тоже ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный днем на востоке, юго-востоке области порывы 15-18 м/с.

Предстоящей ночью и утром на севере Мангистауской области - низовая метель, гололед, на юге, в центре области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с.

Также ночью на западе, юге, севере Костанайской области ожидается низовая метель, днем на севере, востоке, юге области низовая метель. Днем на юге области гололед. Ветер юго-восточный, южный на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

В среду в Актюбинской области возможна метель. На западе, юге области обещают гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью и утром на севере, юге, востоке Атырауской области - туман, гололед. Ветер юго-западный, южный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

18 декабря на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер южный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Завтра утром и днем на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области пообещали гололед. На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области - туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер юго-западный на горных перевалах области 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге, днем на севере, юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер южный на западе, севере, востоке области 15-20, на севере области временами порывы 25 м/с.

18 декабря днем в Астане тоже ожидается низовая метель. Ветер южный временами порывы 15-20 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201432-moroz-do-27-gradusov-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-v-ryade-regionov-kazahstana/

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