Снег и плюсовую температуру обещают в мегаполисах Казахстана в среду
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В среду, 18 декабря, в Астане и Шымкенте обещают осадки в виде снега, а в Алматы плюсовую температуру. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет пасмурно. Днем воздух прогреется до 3 градусов, а ночью опустится до -13 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют легкий снег. Днем термометры покажут до -5 градусов, ночью температура снизится до -12 градусов. Скорость ветра – 8,2 м/с.
В Шымкенте сегодня тоже ожидается снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 4 градусов, ночью опустятся до -4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,7 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201480-sneg-i-plyusovuyu-temperaturu-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-sredu/