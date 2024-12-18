Снег и плюсовую температуру обещают в мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 18 декабря, в Астане и Шымкенте обещают осадки в виде снега, а в Алматы плюсовую температуру. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурно. Днем воздух прогреется до 3 градусов, а ночью опустится до -13 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют легкий снег. Днем термометры покажут до -5 градусов, ночью температура снизится до -12 градусов. Скорость ветра – 8,2 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 4 градусов, ночью опустятся до -4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,7 м/с.