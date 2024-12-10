Иностранцев пришлось эвакуировать из-за поломки автобуса на трассе "Алматы-Екатеринбург"

Спасателям пришлось эвакуировать иностранных пассажиров сломавшегося автобуса на трассе "Алматы-Екатеринбург", передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как уточнили в ведомстве, сегодня на пульт 112 поступило сообщение о том, что на автодороге "Алматы-Екатеринбург" в 5 км от поселка Сарышаган произошла поломка пассажирского автобуса.

"Сотрудниками МЧС из технически неисправного автобуса в ближайший пункт обогрева эвакуировано 53 пассажира", - сообщили в пресс-службе.

Как оказалось, все эвакуированные являются гражданами Республики Узбекистан. В медицинской помощи никто из них не нуждался.

В период штормовых предупреждений и ухудшения погодных условий МЧС РК рекомендует следующее:

избегать дальних поездок;

⁠жителям сельской местности воздерживаться от дальних пеших путешествий;

не выезжать за пределы населенных пунктов;

⁠не создавать скопления транспортных средств на местах закрытия дорог;

если возможно, находиться в населенных пунктах, кемпингах или придорожных кафе.