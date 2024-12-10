Иностранцев пришлось эвакуировать из-за поломки автобуса на трассе "Алматы-Екатеринбург"
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Спасателям пришлось эвакуировать иностранных пассажиров сломавшегося автобуса на трассе "Алматы-Екатеринбург", передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как уточнили в ведомстве, сегодня на пульт 112 поступило сообщение о том, что на автодороге "Алматы-Екатеринбург" в 5 км от поселка Сарышаган произошла поломка пассажирского автобуса.
"Сотрудниками МЧС из технически неисправного автобуса в ближайший пункт обогрева эвакуировано 53 пассажира", - сообщили в пресс-службе.
Как оказалось, все эвакуированные являются гражданами Республики Узбекистан. В медицинской помощи никто из них не нуждался.
В период штормовых предупреждений и ухудшения погодных условий МЧС РК рекомендует следующее:
- избегать дальних поездок;
- жителям сельской местности воздерживаться от дальних пеших путешествий;
- не выезжать за пределы населенных пунктов;
- не создавать скопления транспортных средств на местах закрытия дорог;
- если возможно, находиться в населенных пунктах, кемпингах или придорожных кафе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198625-inostrancev-prishlos-evakuirovat-iz-za-polomki-avtobusa-na-trasse-almaty-ekaterinburg/