Контактные зоопарки и передвижные цирки запретят в Казахстане с 2025 года

На брифинге в правительстве глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев напомнил о вступлении с 2025-го года запрета на контактные зоопарки и передвижные цирки в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Законодательством об ответственном обращении с животными предусмотрена норма, которая запрещает выставку диких животных, создание передвижных зоопарков, океанариумов и так далее. Эта норма вступает в силу с 1 января 2025 года. Поэтому со следующего года деятельность передвижных цирков и зоопарков прекратится", - сказал министр Ерлан Нысанбаев.

Глава Минэкологии добавил, что "стационарные" цирки пока продолжат свою работу в стране, но запрет на передвижные станет первым шагом на пути и к этой норме.

Отметим, что несколько лет назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об ответственном обращении с животными".

В нем были учтены предложения зоозащитников по введению запрета на создание и деятельность передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов, дельфинариев и передвижных выставок животных.

В марте 2023 года в Казахстане была запущена горячая линия по вопросам защиты животных. В апреле того же года уже экс-министр экологии Зульфия Сулейменова высказывалась, нужна ли в Казахстане полиция по защите прав животных.