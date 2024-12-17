Сколько барсов осталось в Казахстане, рассказал глава Минэкологии

На заседании правительства министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал о восстановлении численности барсов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев сообщил о комплексных мерах по восстановлению численности барса. По его словам, на ключевых участках обитания барсов созданы особо охраняемые природные территории на площади 3,6 млн га. В результате, защищены порядка 70% мест обитания снежного барса.

"Активно применяются современные методы учета и мониторинга, используются фотоловушки и спутниковая телеметрия. Проведено мечение 11 особей барса спутниковыми ошейниками, на основе полученных данных планируется совершенствование сети особо охраняемых природных территорий", — рассказал Нысанбаев.

По его словам, популяция снежного барса в Казахстане за последние десятилетия претерпела значительные изменения. По оценке ученых, численность барса на начало 1980-х годов составляла 180-200 особей, но в 1990 годах численность упала до критического уровня в 80-100 особей.

"Благодаря принимаемым усилиям по охране и мониторингу барса нам удалось увеличить численность с критического уровня 90-х годов (80-100 особей) более чем в два раза и довести до порядка 180 особей", — добавил министр.

Отметим, что за последние месяцы снежный барс неоднократно попадал в фотоловушки, установленные в нацпарках Казахстана. Так, в этом месяце снежный барс попался в объектив фотоловушки в Катон-Карагайском национальном парке в ВКО. Также в этом месте барса удалось запечатлеть в августе.

В октябре редкое животное удалось запечатлеть рядом с Кольсайскими озерами. Также были опубликованы кадры со снежными барсами, обитающих в ущельях Иле-Алатау.

На официальном сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия пишут, что снежный барс как хищник занимает в экосистемах вершину трофической пирамиды и, являясь обитателем высокогорий, служит своего рода индикатором их состояния. Степень изученности снежного барса в Казахстане, как и в других странах его ареала, остается слабой - из-за низкой плотности населения ирбиса, труднодоступности местообитаний и скрытного образа жизни.

В Казахстане ареал ирбиса охватывает Тянь-Шань, Жетысуский (Джунгарский) Алатау, Тарбагатай, Саур и Алтай, в пределах четырех административных областей - Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской.