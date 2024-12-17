Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сколько барсов осталось в Казахстане, рассказал глава Минэкологии

Опубликовано:

Снежный барс
Снежный барс. Иллюстративное фото: James Devaney / Getty Images

На заседании правительства министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал о восстановлении численности барсов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев сообщил о комплексных мерах по восстановлению численности барса. По его словам, на ключевых участках обитания барсов созданы особо охраняемые природные территории на площади 3,6 млн га. В результате, защищены порядка 70% мест обитания снежного барса.

"Активно применяются современные методы учета и мониторинга, используются фотоловушки и спутниковая телеметрия. Проведено мечение 11 особей барса спутниковыми ошейниками, на основе полученных данных планируется совершенствование сети особо охраняемых природных территорий", — рассказал Нысанбаев.

По его словам, популяция снежного барса в Казахстане за последние десятилетия претерпела значительные изменения. По оценке ученых, численность барса на начало 1980-х годов составляла 180-200 особей, но в 1990 годах численность упала до критического уровня в 80-100 особей.

"Благодаря принимаемым усилиям по охране и мониторингу барса нам удалось увеличить численность с критического уровня 90-х годов (80-100 особей) более чем в два раза и довести до порядка 180 особей", — добавил министр.

Отметим, что за последние месяцы снежный барс неоднократно попадал в фотоловушки, установленные в нацпарках Казахстана. Так, в этом месяце снежный барс попался в объектив фотоловушки в Катон-Карагайском национальном парке в ВКО. Также в этом месте барса удалось запечатлеть в августе.

В октябре редкое животное удалось запечатлеть рядом с Кольсайскими озерами. Также были опубликованы кадры со снежными барсами, обитающих в ущельях Иле-Алатау.

На официальном сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия пишут, что снежный барс как хищник занимает в экосистемах вершину трофической пирамиды и, являясь обитателем высокогорий, служит своего рода индикатором их состояния. Степень изученности снежного барса в Казахстане, как и в других странах его ареала, остается слабой - из-за низкой плотности населения ирбиса, труднодоступности местообитаний и скрытного образа жизни.

В Казахстане ареал ирбиса охватывает Тянь-Шань, Жетысуский (Джунгарский) Алатау, Тарбагатай, Саур и Алтай, в пределах четырех административных областей - Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201330-skolko-barsov-ostalos-v-kazahstane-rasskazal-glava-minekologii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie