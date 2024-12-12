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Астанчанка отсудила 1,5 млн тенге у кризисного центра

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Царапины на автомобиле
Царапины на автомобиле. Иллюстративное фото: Karl Tapales / Getty Images

Астанчанка обратилась в суд с иском к кризисному центру акимата из-за повреждения автомобиля выдвижными воротами. Суд удовлетворил иск, обязав центр выплатить ей 1,5 млн тенге, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-аккаунте судов Астаны, истица обратилась в суд с иском к кризисному центру акимата Астаны о взыскании материального ущерба, причиненного повреждением автомобиля, в результате ненадлежащей установки выдвижных ворот здания, находящегося на балансе ответчика.

Ответчик в отзыве на иск пояснил, что причиной данного факта является несоблюдение водителем дистанции при парковке.

"По правилам дорожного движения, парковка - это место, где любое транспортное средство можно перевести в нерабочее состояние и оставить на непродолжительное время. Парковка при отсутствии разметки и знаков допускается любым способом, но при этом она не должна мешать движению других авто.

Фото- и видеоматериалами подтверждено, что парковка оборудована знаком, разрешающим стоянку, запрещающие знаки отсутствуют", - отмечается в публикации суда.

На основании изложенного, с учетом заключения эксперта, суд удовлетворил исковые требования, обязав ответчика выплатить истцу материальный ущерб в размере 1 574 337 тенге, а также судебные расходы.

Решение вступило в законную силу.

Напомним, в октябре в Караганде суд обязал коммунальное предприятие возместить ущерб автовладельцу, чей автомобиль был поврежден из-за наезда на открытый водопроводный колодец.

Ранее в Жамбылской области с коммунального предприятия в пользу водителя взыскали ущерб за неправильно закрытый люк.

Летом в Павлодаре полицейским удалось предотвратить конфликт между жильцами соседних домов из-за парковочного места во дворе. Одна из жительниц решила "легализовать" за собой парковочное место и установила приспособление на замке, которое демонтировали участковые.

А жительница Алматы заплатила 258 тыс. тенге за час парковки на территории одного из торговых центров мегаполиса. Представитель ТЦ объяснил такую сумму произошедшей ошибкой. Горожанке вернули деньги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2199545-astanchanka-otsudila-1-5-mln-tenge-u-krizisnogo-centra/

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