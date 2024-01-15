Алматинка заплатила 258 тысяч тенге за парковку на территории торгового центра

Жительница Алматы заплатила 258 тысяч тенге за час парковки на территории одного из торговых центров мегаполиса, передает корреспондент NUR.KZ.

"При выезде с паркинга, наведя камеру на QR код для оплаты, подтвердив номер автомобиля, я получила эту сумму для оплаты. В спешке я нажала "оплатить" и только вечером, уже будучи дома, я обнаружила какую цену я оплатила за паркинг! " - рассказывает алматинка в паблике "Бразерс Автоспа".

Чек об оплате. Фото: "Бразерс Автоспа"

Обнаружив это, алматинка немедленно вернулась в торговый центр, где ей дали номер одного из сотрудников парковки.

"Я рассказала по телефону ему свою вопиющую, на мой взгляд, ситуацию, а он нисколько не удивившись, сказал: "У других и побольше суммы насчитывает, а вы сами виноваты, что оплатили, надо было смотреть".

А сколько таких, как я, оплатили в спешке или по невнимательности неверные суммы за паркинг? Если биллинговая система может выдавать такие ошибки и сбои, то сначала надо поменять ПО или оборудование, а потом использовать в коммерческих целях", - говорится в сообщении.

Наш корреспондент обратился за комментарием в торговый центр. Там сообщили, что девушка заехала на парковку 23 июля 2023 года и уехала через 15 минут, не оплатив парковку, сообщил представитель торгового центра.

Как именно девушка выехала с парковки, в ТЦ не знают, так как записи с камер видеонаблюдения хранятся только 1,5 месяца. Но при выезде камеры не зафиксировали автомобиль.

"И больше она с тех пор не заезжала на территорию. Система считала, что машина находится на территории ТЦ все это время. По прайс-листу у нас идет за сутки 1,5 тысяч тенге. Вот он ей и насчитал", - рассказывает представитель торгового центра Андрей.

Таким образом, уверяет он, заехала девушка 10 января текущего года и оплатила 258 тысяч тенге за полугодовую парковку.

"11 января в 10:50 утра мы ей вернули деньги. Даже есть скриншот того, что она получила эти деньги. Она сказала: "Все, спасибо". За минусом 300 тенге, когда она три раза заезжала на парковку, по 100 тенге мы у нее удержали. На следующий день, 12 января, ровно через сутки как ей вернули деньги, она выкладывает вот этот пост", - сообщил представитель ТЦ.

Сейчас юрист готовит письмо с претензией на недостоверность информации публикации, рассказали в компании.