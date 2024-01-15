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Алматинка заплатила 258 тысяч тенге за парковку на территории торгового центра

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Автомобили стоят на парковке
Парковка. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Жительница Алматы заплатила 258 тысяч тенге за час парковки на территории одного из торговых центров мегаполиса, передает корреспондент NUR.KZ.

"При выезде с паркинга, наведя камеру на QR код для оплаты, подтвердив номер автомобиля, я получила эту сумму для оплаты. В спешке я нажала "оплатить" и только вечером, уже будучи дома, я обнаружила какую цену я оплатила за паркинг! " - рассказывает алматинка в паблике "Бразерс Автоспа".

Чек об оплате
Чек об оплате. Фото: "Бразерс Автоспа"

Обнаружив это, алматинка немедленно вернулась в торговый центр, где ей дали номер одного из сотрудников парковки.

"Я рассказала по телефону ему свою вопиющую, на мой взгляд, ситуацию, а он нисколько не удивившись, сказал: "У других и побольше суммы насчитывает, а вы сами виноваты, что оплатили, надо было смотреть".

А сколько таких, как я, оплатили в спешке или по невнимательности неверные суммы за паркинг? Если биллинговая система может выдавать такие ошибки и сбои, то сначала надо поменять ПО или оборудование, а потом использовать в коммерческих целях", - говорится в сообщении.

Наш корреспондент обратился за комментарием в торговый центр. Там сообщили, что девушка заехала на парковку 23 июля 2023 года и уехала через 15 минут, не оплатив парковку, сообщил представитель торгового центра.

Как именно девушка выехала с парковки, в ТЦ не знают, так как записи с камер видеонаблюдения хранятся только 1,5 месяца. Но при выезде камеры не зафиксировали автомобиль.

"И больше она с тех пор не заезжала на территорию. Система считала, что машина находится на территории ТЦ все это время. По прайс-листу у нас идет за сутки 1,5 тысяч тенге. Вот он ей и насчитал", - рассказывает представитель торгового центра Андрей.

Таким образом, уверяет он, заехала девушка 10 января текущего года и оплатила 258 тысяч тенге за полугодовую парковку.

"11 января в 10:50 утра мы ей вернули деньги. Даже есть скриншот того, что она получила эти деньги. Она сказала: "Все, спасибо". За минусом 300 тенге, когда она три раза заезжала на парковку, по 100 тенге мы у нее удержали. На следующий день, 12 января, ровно через сутки как ей вернули деньги, она выкладывает вот этот пост", - сообщил представитель ТЦ.

Сейчас юрист готовит письмо с претензией на недостоверность информации публикации, рассказали в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055583-almatinka-zaplatila-258-tysyach-tenge-za-parkovku-v-torgovom-tsentre/

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