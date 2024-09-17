Казахстанец отсудил ущерб за неправильно закрытый люк

В Жамбылской области с коммунального предприятия в пользу водителя взыскали ущерб за неправильно закрытый люк, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску гражданина к коммунальному учреждению о взыскании имущественного ущерба рассмотрели в Жамбылском районном суде.

"В июне 2024 года житель села Аса в районе магазина на улице Абая наехал на водопроводный люк, который был неправильно закрыт работниками коммунальных служб. В итоге пострадал его автомобиль", - установил суд.

По данному факту по ч.2 ст.632 КоАП ответчик уже был признан виновным и привлечен к ответственности.

В соответствии со ст.917 ГК вред (имущественный и (или) неимущественный), причиненный неправомерными действиями (или бездействием), подлежит возмещению в полном объеме.

"Водитель направил досудебную претензию, но от ответчика никакого ответа не пришло. После чего он обратился в суд с требованием возместить ущерб в сумме 297 тыс. тенге", - отметили в суде.

Решением суда иск удовлетворен в полном объеме. С коммунального учреждения взыскан материальный ущерб в размере 297 тыс. тенге и судебные расходы.

Решение пока не вступило в законную силу.

Добавим, что по ч.2 ст.632 КоАП РК невыполнение требований законодательства Республики Казахстан по содержанию смотровых колодцев подземных коммуникаций, находящихся на дорогах, а равно непринятие мер к устранению неисправностей подземных коммуникаций, приводящих к выходу на поверхность дороги воды, технических жидкостей, пара и образованию по этой причине разрушений дорожного полотна, наледей, ограничений видимости и других препятствий, повлекшее ДТП с причинением легкого вреда здоровью людей, повреждением транспортных средств, грузов и иного имущества, влечет штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 15 МРП (55 380 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30 МРП (110 760 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 40 МРП (147 680 тенге).