Карагандинец получил деньги из-за открытого люка на дороге

В Караганде суд обязал коммунальное предприятие возместить ущерб автовладельцу, чей автомобиль был поврежден из-за наезда на открытый водопроводный колодец, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как говорится в официальном Telegram-канале судов Карагандинской области, суд № 2 Казыбекбийского района Караганды рассмотрел гражданское дело о возмещении материального ущерба по иску автовладельца, повредившего транспортное средство в результате наезда на открытый водопроводный колодец, расположенный на водопроводной линии.

Факт наезда и повреждения автомобиля подтвердился представленными истцом фотоснимками с места происшествия, показаниями сотрудников полиции, ответом КГУ "Единый координационный центр" ГУ "Управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области" и другими материалами дела.

В этот же день аварийной бригадой ТОО "Қарағанды Су" колодец был закрыт.

В соответствии с требованиями ст.917 Гражданского кодекса имущественный или неимущественный вред, причиненный неправомерными действиями или бездействием, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме.

Суд пришел к выводу, что ТОО "Қарағанды Су", являясь собственником водопроводного колодца, ненадлежащим образом осуществляло его содержание, выразившееся в несвоевременном обнаружении неисправностей колодца, не ограждении места расположения открытого колодца для предупреждения участников дорожного движения об опасности. Это повлекло причинение материального ущерба истцу.

Решением суда иск гражданина к ТОО "Қарағанды Су" удовлетворен, в его пользу взысканы материальный ущерб в размере 173 000 тенге, расходы по оплате услуг оценщика в размере 65 000 тенге и судебные расходы.

Решение суда вступило в законную силу.

Отметим, что аналогичная ситуация произошла в Жамбылской области. Суд рассмотрел гражданское дело по иску гражданина к коммунальному учреждению о взыскании имущественного ущерба. По данному факту по ч.2 ст.632 КоАП ответчик уже был признан виновным и привлечен к ответственности. С коммунального учреждения взыскан материальный ущерб в размере 297 тыс. тенге и судебные расходы.

Добавим, что по ч.2 ст.632 КоАП РК невыполнение требований законодательства Республики Казахстан по содержанию смотровых колодцев подземных коммуникаций, находящихся на дорогах, а равно непринятие мер к устранению неисправностей подземных коммуникаций, приводящих к выходу на поверхность дороги воды, технических жидкостей, пара и образованию по этой причине разрушений дорожного полотна, наледей, ограничений видимости и других препятствий, повлекшее ДТП с причинением легкого вреда здоровью людей, повреждением транспортных средств, грузов и иного имущества, влечет штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 15 МРП (55 380 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30 МРП (110 760 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 40 МРП (147 680 тенге).